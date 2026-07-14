Argentina, con dron y buenas sensaciones en el último entrenamiento antes de Inglaterra

Compartir

1 minuto

Atlanta (EE.UU.), 14 jul (EFE).- La selección de Argentina se entrenó este martes en el centro deportivo del club de la MLS Atlanta United en la última sesión antes de la semifinal del Mundial contra Inglaterra, con un dron sobrevolando el terreno de juego y con buenas sensaciones entre la plantilla.

Argentina fijó su sesión de entrenamiento pasadas las 11.30 locales de Atlanta, algo que le permitió evitar la fuerte tormenta de lluvia llegada a primera hora de la mañana.

Los hombres de Lionel Scaloni comenzaron con una serie de ejercicios de calentamiento en una sesión abierta a los medios, entre ellos EFE, en los primeros quince minutos.

Lionel Messi, que lleva ocho goles en este Mundial, trabajó junto a sus compañeros en un ambiente de alta concentración, pero también con momentos de risas entre los futbolistas.

Un dron grabó el entrenamiento de Argentina para seguir con el estudio táctico, algo en el que Scaloni insiste mucho junto a su cuerpo técnico.

Inglaterra también se ejercitó esta mañana antes de que sus seleccionadores comparezcan en rueda de prensa por la tarde. EFE

am/laa

(foto)(video)