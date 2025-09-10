Argentina, líder indiscutida de las eliminatorias sudamericanas pese al cierre con derrota

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- La selección argentina de fútbol cerró el martes su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 con una derrota como visitante ante Ecuador por 1-0, pero aun así se mantuvo como líder indiscutida, con 38 unidades conseguidas en 18 partidos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron la última doble fecha de eliminatorias con un contundente triunfo por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires el pasado jueves.

La Albiceleste se impuso con un tanto de Lautaro Martínez y un doblete de Lionel Messi, gran protagonista de la velada al tratarse de su último partido oficial con el seleccionado en condición de local.

El capitán argentino, que no pudo ocultar las lágrimas ante el inagotable cariño de la afición, demostró que sigue vigente y manejó los hilos de un equipo que controló el encuentro de comienzo a fin y no dio chances a la Vinotinto.

Scaloni aprovechó el encuentro ante Venezuela y luego el duelo en Guayaquil ante Ecuador para dar minutos a jugadores jóvenes que buscan hacerse un lugar en el plantel que viajará el año próximo al campeonato del mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de ellos fue Franco Mastantuono, de 18 años y reciente fichaje del Real Madrid, que tuvo en el Monumental su primer partido como titular con la celeste y blanca.

El duelo ante Venezuela también permitió asentar el rol de Thiago Almada como socio de Messi en la creación, unos metros por detrás de Julián Álvarez, ya completamente afianzado como referencia de ataque.

Para el choque ante Ecuador, Scaloni no contó con Messi -desafectado por cansancio- y probó a varios jugadores que no suelen ser de la partida como Giuliano Simeone, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi.

Las pruebas del entrenador se vieron afectadas por la temprana expulsión del zaguero Nicolás Otamendi, un episodio que calentó aún más un partido que se presentó tenso desde los primeros minutos.

Debido a la expulsión, Otamendi se perdería en principio el debut de Argentina en la próxima Copa del Mundo.

Tras la roja al zaguero, el seleccionado campeón del mundo luchó más de lo que jugó y no pudo desplegar su habitual brillo incluso después de la expulsión de Moisés Caicedo en el equipo rival.

Los ecuatorianos se impusieron por 1-0 gracias a un tanto de penalti del experimentado delantero Enner Valencia y, tras perder a Caicedo, lograron replegarse ordenadamente y evitaron el empate argentino.

Tras la derrota, Scaloni se lamentó por la expulsión de Otamendi y la posibilidad de que se pierda el debut mundialista, pero destacó sin embargo el nivel de los jóvenes y otros jugadores que luchan por un lugar en la lista: «Hay mucho jugador acá que tiene personalidad y posibilidades de demostrar. Los que van dejando la selección son de un nivel increíble y está en nosotros encontrar a otros que estén a esos mismos niveles. Es difícil pero nuestra meta es seguir confiando en todo lo que nos trajo hasta acá».

Concluida de esta doble jornada, la ‘Albiceleste’ cerró su participación en las eliminatorias con un saldo de 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 18 partidos, en los que registró 31 goles a favor y 10 en contra.

La selección bicampeona de América sacó 9 puntos de ventaja a Ecuador, que quedó en la segunda ubicación con 29 unidades, una más que Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, que cierran la lista de equipos sudamericanos clasificados directamente.

Bolivia se quedó con la séptima ubicación y se aseguró así su lugar en la repesca tras imponerse por 1-0 como local ante Brasil. EFE

