Argentina, la única carta (y la mejor) que queda a Sudamérica en el Mundial

Compartir

5 minutos

Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Sudamérica perdió este martes a Colombia, el quinto de sus seis participantes en la vigésima tercera edición del Mundial, pero se quedó con su mejor representante, Argentina, el campeón de la edición de Catar 2022, con un Lionel Messi en forma insuperable y una plantilla capaz de apelar a la épica.

Este fue el camino de Uruguay, Ecuador, Paraguay, Brasil y Colombia en la Copa del Mundo de 2026:

Uruguay, con mucha pena y poca gloria

La selección de Uruguay llegó al Mundial tras ser cuarta en las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos. Dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, compitió en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí, zona en la que era una de las favoritas pero que no pudo superar.

Empató 1-1 en su debut el 15 de junio con Arabia Sudí, igualó 2-2 frente a Cabo Verde y perdió por 0-1 ante España en la última jornada de la fase de grupos. Terminó de tercera en su llave con apenas dos puntos.

La pobreza futbolística de la Celeste fue tal, que no le alcanzó ni para entrar a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del torneo. Bielsa presentó su dimisión al volver a Montevideo en medio de presuntos desencuentros con sus jugadores durante el certamen.

Ecuador sufrió de anemia goleadora

La selección ecuatoriana fue la segunda de Suramérica en despedirse del Mundial 2026 tras caer en los dieciseisavos de final frente a México por 2-0 el martes 30 de junio en el estadio Azteca.

Su eliminación dejó una sensación amarga, pese a conseguir la clasificación a la segunda ronda con un triunfo resonante por 2-1 contra Alemania en la tercera y última jornada del Grupo E, y provocó la renuncia del técnico argentino Sebastián Beccacece.

A la postre, ese fue el único partido que ganó Ecuador en este Mundial, y además en el que marcó goles, porque antes perdió por 1-0 ante Costa de Marfil y empató 0-0 frente a Curazao.

La anemia goleadora le pasó factura a la selección ecuatoriana, que llegó al torneo como segunda clasificada de Suramérica y con un invicto de 19 encuentros.

Paraguay vuelve a pavimentar su camino

La Albirroja se matriculó en el Mundial de 2026 con la alegría de volver después de una ausencia de 16 años al asegurar la sexta y última plaza de las eliminatorias sudamericanas gracias a un discurso motivador del argentino Gustavo Alfaro, quien llegó al banquillo el 16 de agosto de 2024, en plena crisis.

La andadura en el Mundial comenzó de la peor forma, con una goleada por 4-1 ante Estados Unidos el 12 de junio, pero enderezó el rumbo en los últimos dos partidos al derrotar por 0-1 a Turquía y firmar tablas con Australia (0-0).

En dieciseisavos de final asestó la primera sorpresa del Mundial el 29 de junio al mandar a Alemania a casa con un triunfo en penaltis por 4-3 tras igualar 1-1 en 120 minutos. El protagonismo se desvaneció en octavos al caer por la mínima con Francia con un gol de Kylian Mbappé en un partido muy bronco. Con la eliminación el futuro es incierto, pues Alfaro ha pedido tiempo para pensar.

Brasil perdió hasta la identidad

En las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Brasil terminó en la quinta posición con 28 puntos, en un camino accidentado en el que la Canariha fue orientada por tres técnicos: Fernando Diniz, Dorival Junior y el italiano Carlo Ancelotti, con quien consiguió la clasificación.

Una de las apuestas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) con Ancelotti era darle el puesto de seleccionador a un técnico de categoría para ganar el sexto título mundial y parar una sequía de 24 años, desde Corea-Japón 2002.

En este Mundial, Brasil pasó como primera del Grupo C con un empate 1-1 contra Marruecos y sendas victorias por 3-0 contra Haití y Escocia. En los dieciseisavos de final sufrió lo indecible para eliminar a Japón por 2-1, pero en octavos Noruega, con un doblete de Erling Haaland, frustró el sueño del ‘hexa’. El descuento de penalti de Neymar no fue suficiente para evitar la eliminación.

La Canarinha solo tuvo destellos de calidad y en la derrota contra Noruega perdió hasta la identidad, ya que jugó «a la italiana».

Colombia sin gol ni eficacia

La selección colombiana, que dirige Néstor Lorenzo, se clasificó al Mundial 2026 al terminar de tercera en las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos por detrás de Argentina y Ecuador.

Hizo parte del Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Avanzó de primera en esta zona con siete puntos de nueve posibles, tras vencer a los uzbekos por 1-3, por 1-0 a RDC e igualar 0-0 con los lusos.

Colombia superó a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final pero cayó en octavos ante Suiza por 3-4 en la tanda de penaltis al empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue. Se despidió de la Copa del Mundo sin perder, pero careció de efectividad y de gol.

car/hbr/gbf/laa

(foto)