Argentina, Panamá y Ecuador, entre los «10 peores países del mundo» sobre derechos de los trabajadores

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Argentina y Panamá se sumaron a Ecuador entre los «10 peores países del mundo» para los derechos de los trabajadores, según un estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgado este lunes.

Estas tres naciones latinoamericanas integran el grupo junto a Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía, según el último informe Índice Global de los Derechos.

«Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación», apuntó la CSI.

«Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei», sostiene el estudio.

El informe recordó que «Argentina ha instituido un protocolo antibloqueo para mantener ‘el orden público en caso de bloqueos de carreteras’, por el cual se autoriza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza policial».

«La calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano. Esto representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años», señala el estudio. El grupo 5 corresponde al de los países con «derechos no garantizados».

Este retroceso obedece a la «existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos».

En el caso de Panamá, la CSI señaló que «trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado».

Sobre Ecuador, el informe apuntó que «los legisladores ecuatorianos promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin disponer de una orden judicial, así como interceptar comunicaciones y recopilar datos privados».

Los países del grupo 5 «son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos», indica el estudio.

– Uruguay, una «excepción» –

Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago están en el grupo 4, sobre países con «violaciones sistemáticas de derechos».

Bahamas, Bolivia, Chile, Jamaica, México y Paraguay aparecen en el grupo 3, con «violaciones regulares» de derechos.

En el grupo 2 («violaciones repetidas») aparecen España, Portugal y República Dominicana.

El único país latinoamericano en el grupo 1 («violaciones esporádicas») es Uruguay, junto a Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia.

El estudio pone de relieve que Uruguay constituye «una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión sindical y la explotación».

En general, América Latina «ha seguido siendo la más mortífera para los trabajadores y sus representantes, con ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y México».

«En cerca de 9 de cada 10 países se ha vulnerado el derecho de huelga y se ha impedido el registro de sindicatos. En aproximadamente la mitad de los 25 países de la región se ha detenido o encarcelado a trabajadores», señala la CSI.

Luc Triangle, secretario general de la CSI, señaló que «el Índice 2026 revela que la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países: ahora se encuentra en el centro de las democracias».

«Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen a debilitar sus derechos», apuntó.

Este informe, elaborado por la CSI desde 2014, clasifica a 151 países sobre la base de 97 indicadores que se apoyan en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia.

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