Argentina, paralizada por una huelga general contra la reforma laboral

3 minutos

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- La huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha paralizado este jueves gran parte de Argentina, mientras decenas de trabajadores se dirigen hacia el Congreso, donde se debatirá el proyecto que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en el país.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, los trabajadores intentan llegar al Congreso en el centro de Buenos Aires, en una jornada en la que no funcionan trenes, aviones, metro ni la mayoría de las líneas de autobuses.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera y convocante de la cuarta huelga general durante el Gobierno del ultraderechista Milei, lidera la convocatoria de esta medida de fuerza, iniciada la pasada medianoche.

“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó a Radio Rivadavia Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT.

A la protesta se sumaron 13 sindicatos gremiales y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), mientras que los servicios esenciales, como la salud pública, también registran interrupciones parciales.

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó de la cancelación de más de 400 vuelos, que han afectado a más de 64.000 pasajeros y clientes de carga.

La Secretaría de Trabajo conminó a los trabajadores de trenes y autobuses a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa».

El Gobierno anticipó además que descontará de los salarios la jornada a aquellos empleados públicos que se sumen a la huelga, pues hasta la fecha esto no ocurría en Argentina.

En paralelo, sindicatos y organizaciones de izquierda se movilizan en distintos puntos del país, mientras los accesos a la capital argentina permanecen bajo fuerte custodia de la Gendarmería, en un clima de tensión.

Según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico de la huelga oscilaría entre 400 y 600 millones de dólares, pero la cifra exacta la va a terminar el nivel de adhesión.

El eje de la protesta es la reforma laboral que ya recibió el visto bueno del Senado el 12 de febrero, cuando se desató una batalla campal entre policías y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

Ahora será debatida por la Cámara Baja, este jueves, en una sesión que se prevé se extenderá durante varias horas y que está previsto empiece a partir de las 14.00 horas (17.00 GMT). EFE

