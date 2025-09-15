Argentina, sede inicial de Pro Liga 2025-26 que repartirá billetes para Los Ángeles 2028

The Swiss voice in the world since 1935

Madrid, 15 sep (EFE).- Argentina será una de las sedes iniciales de la séptima edición de la Pro Liga de hockey 2025-2026 el próximo 9 de diciembre, con la participación de «Las Leonas», últimas subcampeonas, junto a Bélgica y Alemania y en categoría masculina de «Los Leones», Países Bajos, defensores del título, y Pakistán.

La Federación Internacional de Hockey (FIH) anunció este lunes las fechas de la competición, que se prolongará hasta el 28 de junio de 2026 con partidos en 10 países y con el aliciente añadido de la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para los campeones en cada categoría.

La edición 2025-2026 también disputará en su primera ventana del 9 al 14 de diciembre partidos en Irlanda, debutante en la competición femenina, con los encuentros frente a Bélgica e Inglaterra, más los choques masculinos entre Bélgica, Inglaterra y Alemania.

– Irlanda (9-14/dic 2025): Irlanda, Bélgica, Inglaterra (femenino) y Bélgica, Inglaterra, Alemania (masculino)

– Argentina (9-14/dic 2025): Argentina, Alemania, Países Bajos (femenino) y Argentina, Países Bajos, Pakistán (masculino)

– China (5-10/feb 2026): China, Inglaterra, Países Bajos (femenino)

– España (5-10/feb 2026): España, Bélgica, Alemania (femenino) y España, Inglaterra, Países Bajos (masculino)

Australia (10-15/feb 2026): Australia, Argentina, Irlanda (femenino) y Australia, Alemania, Pakistán (masculino)

India (10-15/feb 2026): India, Argentina, Bélgica (masculino)

Australia (20-25/feb 2026): Australia, China, España (femenino) y Australia, India, España (masculino)

Inglaterra (13-21/jun 2026): Inglaterra, Australia, Alermania (femenino) e Inglaterra, Argentina, Australia (masculino)

Países Bajos (13-21/jun 2026): Países Bajos, Irlanda, España (femenino) y Países Bajos, Alemania, India (masculino)

Bélgica (13-21/jun 2026): Bélgica, Argentina, China (femenino) y Bélgica, Pakistán, España (masculino)

Bélgica (23-28/jun 2026): Bélgica, Australia, Países Bajos (femenino) y Bélgica, Australia, Países Bajos (masculino)

Alemania (23-28/jun 2026): Alemania, China, Irlanda (femenino) y Alemania, Argentina, España (masculino)

Inglaterra (23-28/june 2026): Inglaterra, Argentina, España (femenino) e Inglaterra, India, Pakistán (masculino). EFE

