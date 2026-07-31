Argentina admite el proyecto de la petroquímica Mega al régimen de incentivos a inversión

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Buenos Aires, 31 jul (EFE).- Un proyecto de la petroquímica Compañía Mega asociado a la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta fue admitido en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), según informó este viernes el Gobierno argentino.

El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anunció la incorporación del proyecto al RIGI y precisó que Mega «invertirá 360 millones de dólares para aumentar en 1.500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural».

Además, Caputo consideró que se trata de «una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta» y que generará ochocientos puestos de trabajo y exportará 190 millones de dólares por año.

Según anunció en marzo pasado la empresa -conformada con capitales argentinos, brasileños y estadounidenses- el proyecto prevé un plan de obras de tres años de ejecución en cuatro provincias argentinas y forma parte de un plan iniciado en 2023 y que se extenderá hasta 2028, al alcanzar una inversión total estimada de 650 millones de dólares.

El proyecto contempla la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo en General Roca (provincia de Río Negro) y La Adela (La Pampa), que incrementarán la capacidad de transporte de líquidos del gas natural del poliducto que une la cuenca Neuquina con Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires).

El plan también incluye el desarrollo de nueva infraestructura para el acondicionamiento de gas natural y gas asociado al petróleo crudo en la planta separadora de Loma La Lata (Neuquén), además de adecuaciones complementarias en la planta fraccionadora de Mega en Bahía Blanca.

Compañía Mega está participada por la petrolera argentina YPF (38 %), la brasileña Petrobras (34 %) y la petroquímica estadounidense Dow (28 %). EFE

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