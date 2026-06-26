Argentina admite millonaria inversión en gasoducto para GNL a régimen de incentivos

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Buenos Aires, 26 jun (EFE).- La millonaria iniciativa de un consorcio de petroleras para construir en Argentina un gasoducto asociado a un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) fue admitido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economìa de Argentina aprobó la solicitud de adhesión al RIGI presentado la empresa San Matías Pipeline (SMP) para la construcción del Gasoducto San Matías, que demandará una inversión de 1.300 millones de dólares.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

El gasoducto, de 480 kilómetros de longitud, unirá Tratayén, en la provincia de Neuquén (suroeste), con San Antonio Oeste, sobre aguas del Atlántico en el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro (sur).

El proyecto incluye la instalación de una planta compresora y la repotenciación de otra, ambas en Río Negro.

El inicio de la construcción del gasoducto, que estará a cargo de la empresa italiana Sicim y la argentina Víctor Contreras, está previsto para finales de junio próximo.

Con una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios, el gasoducto evacuará gas natural extraído de la enorme formación de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

El gas natural transportado tendrá como único destino un proyecto para producir GNL con destino a la exportación por vía marítima, que está siendo llevado adelante por el consorcio Southern Energy (SESA), con una inversión prevista de 15.000 millones de dólares.

En Southern Energy -al igual que en SMP- son socias las petroleras Pan American Energy (30 %), YPF (25 %), Pampa Energía (20 %) y Harbour Energy (15 %), y la firma Golar LNG (10 %).

El proyecto de SESA busca exportar GNL durante 20 años mediante la operación de dos buques de licuefacción en el Atlántico, con capacidad para producir en conjunto unas 6 millones de toneladas anuales de GNL.

El consorcio prevé alcanzar exportaciones por unos 20.000 millones de dólares entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.

El pasado 4 de marzo, el consorcio firmó con SEFE -una compañía internacional propiedad del Gobierno de Alemania- un contrato para la provisión de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, a partir de finales de 2027. EFE

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