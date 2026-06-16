Argentina admite millonario proyecto de cobre al régimen de incentivo a la inversión

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Buenos Aires, 16 jun (EFE).- La iniciativa de la minera canadiense Lundin Mining y la australiana BHP para desarrollar en Argentina una de las mayores minas de cobre del mundo fue admitida este martes al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Según informó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el comité evaluador aprobó este martes el ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, en la provincia argentina de San Juan (oeste).

«Con una inversión inicial de 9.700 millones de dólares -que podría alcanzar los 18.000 millones de dólares según estimaciones de las compañías-, se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo», afirmó Caputo.

El ministro destacó a través de redes sociales que el proyecto generará exportaciones por unos 2.600 millones de dólares al año y cerca de 30.000 empleos directos e indirectos.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

El proyecto, que prevé la obtención del primer concentrado de cobre para 2030, es llevado adelante por la compañía Vicuña Corp, una asociación de Lundin Mining y BHP para desarrollar en forma conjunta e integrada los proyectos Filo del Sol y Josemaría.

Ambos se ubican en San Juan, aunque una parte de Filo del Sol se extiende también por territorio de la región chilena de Atacama.

En conjunto, Vicuña se ubica entre los diez primeros distritos en recursos minerales de cobre del mundo, y contiene además oro y plata.

En marzo pasado, el Gobierno de San Juan aprobó de manera conjunta la primera y la segunda actualización del informe de impacto ambiental para la etapa de explotación de Josemaría. EFE

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