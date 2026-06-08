Argentina amplía a otra provincia el estudio de roedores por el hantavirus

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Expertos argentinos y de Estados Unidos ampliarán a la provincia de Mendoza (oeste) el análisis de roedores para estudiar la propagación del hantavirus, como parte de la investigación por el brote detectado en el crucero MV Hondius, informó el viernes el ministerio de Salud argentino.

Los estudios se suman a los realizados en mayo en Tierra del Fuego (sur), provincia donde se encuentra Ushuaia, desde donde zarpó el 1 de abril el crucero. La OMS contabiliza hasta la fecha 13 casos confirmados o probables vinculados a este episodio, incluidos 3 fallecimientos.

La investigación en Mendoza será conducida por biólogos del Malbrán, un centro argentino de investigación y diagnóstico epidemiológico, junto con expertos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Transmitido por el ratón «colilargo» (Oligoryzomys longicaudatus), el hantavirus es un virus poco frecuente para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos.

En mayo, la misión realizada en Ushuaia, capturó más de cien roedores para analizarlos aunque no halló entre ellos ningún «colilargo».

El ministerio informó este viernes que continúa analizando esas muestras y que «los resultados aportarán información clave para el estudio epidemiológico y la investigación del brote».

A mediados de mayo, las autoridades adelantaron que los resultados demorarían cuatro semanas.

El hantavirus es endémico en varias provincias argentinas, aunque no en Mendoza. Los sitios para el nuevo estudio «fueron seleccionados sobre la base de criterios ecológicos y ecoepidemiológicos» vinculados a los hábitos de los roedores, indica el comunicado.

Además del colilargo, se capturarán muestras de los roedores Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, tambien asociados a la transmisión del hantavirus en ambientes naturales.

El brote del crucero corresponde a la cepa Andes, la única conocida que se contagia entre humanos, y que circula en el sur chileno y argentino.

La Universidad de Mendoza señaló que aunque la provincia «no registra actualmente circulación autóctona confirmada del virus Andes» existe «una presencia potencial del roedor reservorio» en la zona.

A pesar del revuelvo mundial generado, los expertos subrayan que el riesgo de que la situación se descontrole es bajo.

tev/mvl