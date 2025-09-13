The Swiss voice in the world since 1935

Argentina asalta Sídney

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- La selección de Argentina volvió a demostrar su potencial al sumar su segunda victoria en el Rugby Championship, el torneo de las grandes potencias del Hemisferio Sur, esta vez en Sídney ante Australia por 26-28.

Después de haberse impuesto en agosto a Nueva Zelanda (29-23) en Buenos Aires, los ‘Pumas’ cuajaron un gran encuentro pese a la intento de reacción de los ‘Wallabies’ en el tramo final, que estuvo a punto de frustrar al cuadro albiceleste.

Argentina fue muy superior al cuadro local durante una hora de partido. Impulsada por un magnífico Santiago Carreras pareció sentenciar el encuentro con un contundente 7-28, pero Australia le metió el miedo en el cuerpo con los ensayos de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu.

Sin embargo, los ‘Pumas’, que solamente consiguieron un ensayo por medio de Julián Montoya al principio del partido, resistieron para llevarse la victoria y castigar los numerosos errores cometidos por los ‘Wallabies’.

En la próxima jornada, el 27 de septiembre, los argentinos visitarán a Sudáfrica en el estadio Kings Park de Durban, mientras que Australia se medirá a Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland. EFE

