Argentina busca a una menor desaparecida desde el sábado en la provincia de Córdoba

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Buenos Aires, 27 may (EFE).- El Gobierno de Argentina lanzó este miércoles una búsqueda a nivel nacional de Agostina Madeleine Vega, joven de 14 años que desapareció el último sábado en la provincia de Córdoba tras encontrarse con un amigo de su madre, quien fue detenido por la policía local.

El Ministerio de Seguridad Nacional emitió una alerta para que todas las jurisdicciones del país indaguen sobre el paradero de la joven, que la última vez que fue vista vestía un suéter color uva con letras verdes, un pantalón negro y calzado blanco.

El único sospechoso, Claudio Barrelier -que según la prensa local tiene 33 años y es empleado del Gobierno local-, fue detenido después de que la Justicia constatará a través de la grabación de cámaras de seguridad que el sábado por la noche se encontró con Vega en un barrio de la ciudad de Córdoba.

La madre de la joven, Melisa Heredia, explicó en declaraciones a la emisora argentina Todo Noticias (TN) que Barrelier es su amigo y que su hija confiaba en él: «El es la última persona que vio a mi hija y es el único que sabe donde está».

«Sé fuerte, mi amor, aguantá un poco más que te vamos a encontrar, un poquito más, que todos te estamos buscando, hija, todo Córdoba te está buscando», añadió, en un mensaje dirigido a su hija.

Un grupo de vecinos, amigos y familiares de Vega se movilizaron este miércoles por las calles de la capital provincial para reclamar su aparición, al tiempo que las autoridades locales realizaron una redada en la vivienda de Barrelier.

El fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón, planteó en diálogo con TN que podría tratarse de un secuestro y subrayó: «No me caben dudas que intervienen más personas, porque él está detenido y ella continúa sin aparecer».

Además, aclaró que la búsqueda se centra hasta el momento en la provincia de Córdoba, aunque la alerta por la búsqueda tenga alcance nacional. EFE

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