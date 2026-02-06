Argentina busca liberación de ciudadanos presos en Venezuela con ayuda de Israel y EEUU

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró este viernes que los Gobiernos de Israel, Estados Unidos e Italia colaboran con el del país suramericano en las negociaciones para lograr la liberación de los dos argentinos detenidos en Venezuela.

«La situación de los rehenes, en Venezuela, es una situación muy, muy delicada. El Gobierno argentino está pendiente de la situación, minuto a minuto. Ha estado con países amigos y con nuestras propias gestiones logrando la liberación y las novedades de los diferentes rehenes políticos que tiene Venezuela de ciudadanos argentinos», expresó Quirno durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Además, expresó que Argentina ha intentado moderar su retórica sobre esta cuestión «por la delicadeza de la situación» y porque, pese a que en las últimas semanas fueron liberados tres detenidos con ciudadanía argentina, aún quedan allí el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

«Seguimos exigiendo su liberación, y no solo exigimos de la lengua para afuera, sino que estamos actuando, todos los días, con nuestros amigos, fundamentalmente con Estados Unidos, con Italia, con Israel, quienes son también aliados nuestros en esta situación tan penosa», añadió el canciller, e insistió: «No sólo está planteado como un enunciado, estamos actuando decididamente sobre el tema de manera conjunta, con todo este grupo de países».

Las declaraciones de Quirno siguen a una reunión este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado en Washington, en la que dialogaron sobre «la situación de Venezuela» y «la transición a la democracia» en el país caribeño, así como de los esfuerzos por liberar a «todos los presos políticos, venezolanos y extranjeros».

Esta semana, además, las autoridades argentinas anunciaron la liberación de dos ciudadanos del país que se encontraban detenidos en Venezuela: Roberto Baldo -preso desde finales de 2024- y Gustavo Gabriel Rivara -detenido en enero de 2025-.

Según informó este jueves la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara hace casi un mes la liberación de un «número importante» de personas.

El Parlamento venezolano aprobó este jueves el proyecto de ley de amnistía en el primero de los dos debates necesarios para la creación de una normativa en Venezuela.

El proyecto de ley de amnistía está planteado para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. EFE

