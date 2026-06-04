Argentina busca sellar su clasificación al Mundial 2027 ante una Perú necesitada de puntos

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Buenos Aires, 4 jun (EFE).- La selección argentina buscará sellar su clasificación al Mundial de Brasil 2027 cuando enfrente este viernes en Buenos Aires, por la anteúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, a una selección peruana que necesita con urgencia sumar de a tres para seguir soñando con el torneo del año que viene.

El partido se disputará este viernes desde las 20.00 hora local (23.00 GMT) en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, y será arbitrado por la paraguaya Zulma Quiñónez.

El equipo de Germán Portanova intensificó desde este lunes sus entrenamientos en el predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la mira puesta en quedarse con el triunfo este viernes y asegurar así su participación en el próximo Mundial.

En esta edición de la Liga de Naciones, Argentina suma 14 puntos al igual que Colombia, producto de cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota, aunque tiene una diferencia de gol (+12) mucho más favorable que las cafeteras.

En la tercera ubicación se encuentra Venezuela, con 11 unidades, y luego Chile, con 10, pero ambos seleccionados tienen un solo partido por delante.

Ante este panorama, la Albiceleste clasificará al Mundial en caso de obtener al menos una unidad en el duelo ante Perú o en la última fecha ante Ecuador, el próximo 9 de junio en Quito.

El plantel argentino llega a esta doble fecha en un gran momento: recupera a una de sus estrellas, Dalila Ippolito (del Grasshopper de Suiza) tras su rotura de ligamentos, suma a la joven promesa Mercedes Diz, de 17 años y que destaca en el River Plate, y cuenta con sus principales figuras, incluidas Florencia Bonsegundo y Kishi Núñez.

Perú, por su parte, ya no tiene chances de clasificar de manera directa a Brasil 2027, pero concentrará todas las energías en sumar de a tres ante Argentina y luego hacer lo propio como local ante Bolivia en la última fecha y para quedarse con uno de los dos puestos de la repesca.

La derrota por la mínima ante Ecuador en Quito en abril pasado complicó los planes del seleccionado entrenado por Antonio Spinelli, que se ubica en el séptimo puesto de la clasificación con solo siete puntos y cuenta con diferencia de gol negativa en el certamen.

De las jugadoras titulares que participaron en la derrota en Quito fueron nuevamente convocadas la portera Mía Shalit; las defensoras Luana Chamochumbi, Mía León, María Espejo y Grace Cagnina; las mediocampistas Sandra Arévalo, Claudia Domínguez, Andrea Thorisson y Khloe Olano; y las atacantes Alesia García, Raquel Bilcape, Luz Campoverde y Cherrie Cox.

En paralelo con su choque ante Argentina, la selección peruana estará también atenta al resultado de los duelos entre Bolivia y Paraguay (sexto con siete puntos y mejor diferencia de gol) y entre Chile y Ecuador (quinto con ocho unidades). EFE

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