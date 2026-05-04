Argentina celebra entrada en vigor de acuerdo UE-Mercosur: «Integrados somos grandes»

2 minutos

Buenos Aires, 4 may (EFE).- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, celebró este lunes la reciente entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), dijo que va a potenciar las inversiones en el país y expresó: «Cerrados somos débiles, integrados somos grandes».

«Este acuerdo se cerró tras 27 años de negociaciones (…) e implica que los argentinos le ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo», señaló Adorni en una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

El funcionario destacó que el acuerdo representa la creación «de la mayor zona de libre comercio del mundo y un impacto directo para industrias como la automotriz y la agropecuaria».

Por otra parte, subrayó la entrada en vigor del pacto «va a potenciar las inversiones» europeas en Argentina, aprovechó para criticar al Gobierno del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por su política proteccionista y añadió: «Hoy estamos dejando atrás el pasado de irrelevancia y ostracismo para ir hacia un futuro de seriedad y protagonismo en las relaciones internacionales».

«La apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos», opinó Adorni, y concluyó: «Cerrados somos débiles, integrados somos grandes».

El acuerdo firmado por la UE y el bloque creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay crea un mercado integrado por unas 700 millones de personas y con un peso del 30 % del PBI mundial y del 35 % del comercio global, de acuerdo a datos de los Veintisiete.

El pacto, suscrito por los dos bloques el pasado 17 de enero en Asunción, comenzó a ser aplicado en forma provisional el pasado viernes a partir de una decisión adoptada por la Comisión Europea (UE) el 23 de marzo último.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos.

La entrada en vigor plena -ya no provisional- del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios. EFE

lgu/pd/nvm

(video)