Argentina celebra legislativas clave para la gobernabilidad de Milei

afp_tickers

4 minutos

Argentina celebra este domingo elecciones legislativas de medio término en un clima de inestabilidad cambiaria que pone a prueba el programa ultraliberal del presidente Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos.

Los comicios son claves para determinar si Milei logra los escaños para sostener sus decretos e impulsar las reformas impositiva, laboral y previsional que marcarán la segunda mitad de su mandato.

Un buen resultado «es el que me permita conseguir el tercio para defender las medidas del gobierno», dijo el mandatario en la recta final de la campaña.

Para lograrlo, su pequeño partido, La Libertad Avanza (LLA), necesita sumar aliados de centroderecha que le permitan enfrentar al principal partido opositor, el peronismo de centroizquierda.

Pase lo que pase, LLA ganará escaños ya que parte de muy abajo: tiene 37 de 257 diputados y seis de 72 senadores.

Si el resultado se dirime por márgenes estrechos, el lunes puede abrirse una disputa de interpretaciones sin mayorías claras. «No es tan fácil que los agregados permitan leer la elección de un modo unívoco», dijo a la AFP el politólogo Gabriel Vommaro.

Unos 36 millones de electores renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y la tercera parte del Senado en los 24 distritos del país. Los primeros resultados se informarán después de las 21H00 locales (00H00 GMT).

– Turbulencias –

Milei llega a la cita asediado por turbulencias políticas y financieras, tras casi dos años de motosierra sobre el gasto público que redujo drásticamente la inflación, el costo de la paralización de obras públicas, la pérdida de decenas de miles de empleos y el desplome del consumo y la industria.

También impuso drásticos recortes en jubilaciones, salud y educación.

«El gobierno nos está arrastrando hacia una economía llena de deudas, es un vendepatria insensible, un presidente sin corazón, que le pega a los jubilados, le importa un bledo la discapacidad, las universidades. Es un gobierno totalmente ido de la realidad», dijo a la AFP Edgardo Arrieta, de 64 años, sindicalista de Rosario, la tercera ciudad más poblada del país.

Milei justificó el martes sus políticas: «Usted no puede arreglar en 20 meses cien años de decadencia».

El presidente impulsó reformas con apoyo opositor en 2024, pero este año perdió margen cuando el Congreso insistió con normas que, según él, comprometían el equilibrio fiscal, ancla de su programa.

Recrudecieron sus choques con gobernadores y opositores y, tras una derrota en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, el 7 septiembre, se desató una corrida cambiaria que persiste y puso en cuestión su capacidad de tejer acuerdos.

Desde entonces, el peso acumula una depreciación de más de 8%.

El dólar es un termómetro de las expectativas de inflación, un flagelo histórico para los argentinos.

Se suma la investigación judicial de una supuesta criptoestafa que lo involucra, acusaciones de corrupción contra su hermana Karina y la retirada del principal candidato a diputado de LLA, José Luis Espert, sospechado de vínculos con el narcotráfico.

– Vietnam –

Después de meses a la defensiva, Milei moderó su discurso y recibió un espaldarazo de Estados Unidos que tuvo el efecto inmediato, aunque provisorio, de enfriar la corrida cambiaria.

Su aliado Donald Trump prometió hasta 40.000 millones de dólares y, en paralelo, el Tesoro estadounidense interviene en el mercado cambiario desde hace dos semanas para apoyar al peso.

Sin embargo, el presidente republicano condicionó su ayuda a una victoria mileísta en las legislativas: «Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina», advirtió.

Economistas argentinos alertan que Washington puede quedar atrapado en un «Vietnam financiero» si intenta contener la depreciación del peso, y la oposición ha acusado injerencia.

Para Mauricio Monge, economista para América Latina en Oxford Economics, el auxilio de Washington «no es suficiente para contrarrestar la creciente probabilidad de que los resultados electorales impidan reformas adicionales».

«Votantes e inversores dudan de la viabilidad de la transformación prometida», añadió. «Si algo nos ha enseñado la historia sobre Argentina es que los rescates anteriores, cuando el apoyo político disminuye, han resultado inútiles».

lm/tev/sa/dg/atm