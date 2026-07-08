Argentina celebra rechazo del Parlamento Europeo a norma sobre soja y biodiésel

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Buenos Aires, 8 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina celebró este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de rechazar un cambio normativo sobre la soja que hubiera impactado negativamente en las exportaciones de biodiésel argentino a la Unión Europea (UE).

A través de un mensaje en redes sociales, el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que la decisión del Parlamento Europeo «es el resultado del trabajo en equipo» llevado a cabo por el Ministerio de Exteriores, la Secretaría de Agricultura, el sector privado y los gobiernos provinciales y que «permitió presentar informes técnicos para mostrar con evidencia» que la soja argentina es «sustentable».

El Parlamento Europeo rechazó los cambios propuestos por la Comisión Europea al Reglamento 807 que colocaban a la soja en la categoría de alto riesgo de cambio indirecto en el uso del suelo («alto riesgo iLUC»).

Si ese cambio se hubiera aprobado, habría supuesto una barrera para el ingreso a la UE de la soja argentina y su derivados, incluyendo el biodiésel elaborado a partir de aceite de esa oleaginosa.

Según Quirno, «las recomendaciones del Parlamento Europeo que deberán ser tenidas en cuenta por la Comisión Europea en la elaboración de un nuevo proyecto van en línea con las posiciones técnicas presentadas por Argentina».

«Seguimos trabajando para garantizar la continuidad en el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales», afirmó el canciller.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las mayores patronales agropecuarias del país, celebró también que «el Parlamento Europeo no haya aprobado una medida que constituía una barrera al comercio sin sustento científico».

«Cada vez que se evita la imposición de criterios que no están basados en evidencia científica, se fortalece un comercio más justo y previsible», dijo la entidad en un comunicado.

Argentina es el principal proveedor de biodiésel de soja de la UE.

De acuerdo a datos de la Bolsa de Comercio de la ciudad argentina de Rosario, entre 2018 y 2025 el 97 % de las exportaciones totales de biodiésel argentino tuvo como destino el bloque europeo.

Contrariamente, las exportaciones de aceite de soja de Argentina a la Unión Europea son escasas: 42.160 toneladas exportadas en 2025, menos del 1 % de las colocaciones totales de Argentina.

Según el más reciente informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, el segundo de harina de soja y el quinto de porotos de soja, producciones que conforman el mayor complejo agroexportador del país suramericano, con colocaciones por 21.440 millones de dólares en 2025. EFE

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