Argentina coloca deuda en el mercado doméstico por valor de 6.652 millones de dólares

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- Argentina colocó este miércoles en el mercado doméstico letras y bonos del Tesoro en moneda argentina por un valor efectivo total de 9,14 billones de pesos (unos 6.652 millones de dólares), operación en la que convalidó mayores tasas de interés.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Finanzas, para la licitación se recibieron ofertas por un total de 9,97 billones de pesos.

En la operación se licitaban ocho series de letras del Tesoro, con vencimientos entre septiembre próximo y febrero de 2026, y tres series de bonos del Tesoro, con vencimientos entre octubre de este año y febrero de 2026.

Pero las licitaciones de una serie de letras y dos de bonos fueron declaradas desiertas.

Con esta colocación, el Tesoro logró una refinanciación de solo el 61 % sobre los vencimientos de títulos de deuda que operan esta semana.

La colocación de este miércoles era desafiante para el Tesoro no solo por el volumen de los vencimientos a refinanciar, sino además por las altas tasas que ya había convalidado en las anteriores colocaciones de deuda en su intento por absorber la liquidez monetaria.

En esta oportunidad, el Tesoro colocó títulos de deuda a tasas aún mayores, de hasta el 69,2 % anual.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 27 de agosto. EFE

