Argentina-Colombia, duelo de alto voltaje a «todo o nada» marcado por ausencias clave

4 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 14 oct (EFE).- Argentina y Colombia buscan este miércoles un lugar en la final del Mundial Sub-20 en Chile, en un duelo sudamericano vibrante en el que ambos echarán de menos a dos jugadores clave, ambos por sanción: el creativo albiceleste Maher Carrizo y el goleador colombiano Néiser Villarreal.

El partido de semifinales, que replica la final de la copa América de 2024 que ganó la Argentina de Messi, será la batalla entre una albiceleste impecable que exhibe un récord perfecto de cinco victorias y una Colombia también invicta, pero con dos empates, y que no se rinde a la adversidad.

El equipo dirigido por el argentino Diego Placente quiere recuperar el abolengo y se juega la opción de ir por su séptima corona juvenil, que no ha podido ganar desde 2007, mientras que los guiados por César Torres quieren la gloria de la primera.

“Vinimos por siete finales y aún no hemos hecho historia. La historia se hace llevándonos la copa a Colombia”, aseguró el técnico Torres al vencer a España y llevar a Colombia a semifinales luego de 22 años.

Argentina, sólida y contundente en ofensiva, pierde la creatividad del volante de Vélez Sarsfield Carrizo que le daba empuje e imprevisibilidad al ataque, y que además ha marcado tres goles en el torneo.

Colombia, resiliente y con mentalidad ganadora, tiene que reemplazar a su potente goleador Villarreal que suma cinco goles, autor de un triplete ante España en cuartos de final y dos ante Sudáfrica en octavos, que los ayudó a clasificarse.

Ambos jugadores estarán fuera por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que el lateral colombiano Carlos Sarabia, mientras que por lesión estará fuera Valente Pierani en la albiceleste.

El alivio que significa para la defensa argentina la ausencia de Villarreal se ve amenazado por su reemplazo, el ariete Emilio Aristizábal, hijo del legendario delantero Víctor Hugo ‘Aristigol’, que tiene la oportunidad de ser figura.

Los cafeteros han gozado de un juego veloz y tienen en el extremo del Avs Futebol de Portugal Óscar Perea un arma para salir adelante, pues en la fase de grupos fue el sostén del equipo cuando lo necesitaron.

El equipo dirigido por Placente apelará a la fortaleza de un grupo con un juego más ‘europeo’, que se ha mostrado engranado y soberbio en ofensiva con 14 goles, además de sus figuras en ataque.

El delantero del Bayer Leverkusen Alejo Sarco, apagado ante México, pelea por la Bota de Oro del certamen con cuatro goles, y le acompañan Ian Subiabre de River Plate y Gianluca Prestianni del Benfica.

El encuentro añade un capítulo a la rivalidad reciente entre argentinos y colombianos, que evoca el duelo que, en la categoría absoluta, tuvieron ambos en 2024 por la final por la Copa América, que ganó Messi.

En duelos juveniles, Argentina tiene la ventaja de siete triunfos en 19 encuentros por los cinco logrados de los cafeteros, además de siete empates.

La mayoría de los partidos han sido en el Sudamericano Sub-20 y el más reciente, el pasado febrero, terminó con un triunfo mínimo (1-0) de la albiceleste en un duelo batallado que definió Subiabre.

•⁠ ⁠Alineaciones probables:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Ian Subiabre, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

Seleccionador: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Joel Canchimbo, Emilio Aristizábal.

Seleccionador: César Torres.

Árbitro: El portugués Joao Pinheiro.

Hora: 20:00 hora local (23.00 GMT).

Cancha: Estadio Nacional de Santiago. EFE

