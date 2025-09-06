Argentina comenzó a delinear su cierre de eliminatorias ante Ecuador sin Messi

2 minutos

Buenos Aires, 6 sep (EFE).- La selección argentina cumplió este sábado con su práctica de cara al duelo del próximo martes ante Ecuador en Guayaquil, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026.

Con el pasaporte mundialista y el primer lugar de la clasificación ya asegurado, el técnico Lionel Scaloni diagramó una práctica en el Predio Lionel Messi de la localidad de Ezeiza sin su capitán, que quedó liberado luego del triunfo ante Venezuela, y Cristian ‘Cuti’ Romero, que recibió su segunda amonestación ante la ‘Vinotinto’.

El conjunto Albiceleste practicó hoy en turno matutino con trabajos con una tradicional entrada en calor de postas, en donde se focalizó específicamente en acciones de velocidad y coordinación.

Tras ello, el grupo hizo fútbol formal durante veinte minutos con indicaciones constantes del entrenador Lionel Scaloni a los 27 citados, entre los que estuvieron Claudio Echeverri y Valentín Carboni, que en las dos jornadas previas al encuentro ante Venezuela habían practicado con la Sub 20.

En el tramo final de la práctica, los jugadores hicieron reducido bajo diversas consignas por espacio de 25 minutos, para luego quedar liberados hasta el entrenamiento pactado para este domingo en horario vespertino.

El lunes, la ‘Albiceleste’ tiene previsto una práctica matutina, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y por la tarde vuelo charter hacia Guayaquil, donde tiene previsto llegar por la noche para dormir y esperar el encuentro del día siguiente en el Estadio Monumental de la ciudad ecuatoriana.

De los citados en la prevista para esta doble fecha FIFA, Scaloni decidió dar de baja a Facundo Medina y Ángel Correa, mientras que Enzo Fernández se perdió esta último doble fecha por las dos fechas de suspensión que recibió tras su expulsión en el último partido ante Colombia como local. EFE

fca/laa