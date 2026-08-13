Argentina confirma el retiro en EE.UU. de carne de res exportadas a ese mercado

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Buenos Aires, 13 ago (EFE).- El Gobierno de Argentina confirmó este jueves el retiro en los Estados Unidos de 13,4 toneladas de carne de res exportadas a ese mercado desde el país suramericano debido a que no se realizó una inspección sanitaria obligatoria.

Según indicó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de Argentina en un comunicado, no hubo un «problema de inocuidad, contaminación o calidad del producto» sino que la situación respondió a un «incumplimiento administrativo por parte del importador dentro del proceso de importación en Estados Unidos».

El pasado viernes, el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) informó el retiro obligatorio de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina debido a que la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar una reinspección obligatoria de importación.

Según el comunicado emitido aquel día por el FSIS, la carne de res cruda había sido importada por la firma Corte Argentino USA, con sede en Aventura, en el estado de Florida.

Los productos de carne de res cruda se elaboraron en el frigorífico argentino Gorina entre el 15 y el 20 de mayo pasado y tienen fechas límite de consumo o congelación entre el 15 y el 20 de septiembre próximo.

Estos productos se distribuyeron a distribuidores y comercios minoristas en Florida y Texas.

El FIS, que detectó el problema durante una inspección de rutina, dijo que no se han registrado casos confirmados de enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos, no obstante lo cual instó a no consumirlos.

Según las autoridades argentinas, la firma importadora emitió una carta «aclarando la naturaleza y las circunstancias del incidente y reconociendo que se trató de un error administrativo ocurrido en Estados Unidos, sin relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario o de inocuidad argentino».

«El comercio de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad», aseguró la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. EFE

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