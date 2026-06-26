Argentina consigue refinanciar el 81,26 % de sus vencimientos de deuda inminentes

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Buenos Aires, 26 jun (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 13,22 billones de pesos (unos 8.948 millones de dólares), con lo que logró refinanciar el 81,26 % de los vencimientos de deuda que debe afrontar este viernes.

La Secretaría de Finanzas indicó a través de redes sociales que en la operación de este viernes recibió ofertas por 14,93 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 13,22 billones de pesos.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) de 81,26 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó el Ministerio de Economía.

En la subasta de este viernes el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre agosto próximo y diciembre de 2029.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 15 de julio próximo.

En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este viernes una nueva licitación de bonos en dólares estadounidenses con vencimiento en octubre de 2028.

En esta nueva ronda el Tesoro logró captar 266 millones de dólares por el bono con vencimientos en 2028.

Las colocaciones de estos bonos en dólares, las cuales se realizan desde febrero pasado, buscan obtener financiación para afrontar en julio próximo los pagos por 4.393 millones de dólares a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense. EFE

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