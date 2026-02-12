Argentina contra Turquía; Colombia viajará a Países Bajos y Perú se medirá con Paraguay

2 minutos

Madrid, 12 feb (EFE).- Argentina recibirá a Turquía, Colombia viajará a Países Bajos, mientras que Perú y Paraguay podrán avivar un cruce con historia en sus respectivos partidos de la Copa Davis 2026, según el sorteo de las eliminatorias del Grupo Mundial celebrado este jueves en las oficinas de la International Tenis Federation (‘IFT’ por sus siglas en inglés) en Londres.

Completan el cuadro del Grupo I: Australia-Polonia; Luxemburgo-Hungría; Brasil-Suiza; Finlandia-Mónaco; Dinamarca-Bulgaria; Serbia-Lituania; Eslovaquia-Grecia; Nueva Zelanda-Japón; Noruega-China y China Taipéi-Suecia.

En el Grupo II: El Salvador-Portugal: Sudáfrica-Bosnia y Herzegovina; Eslovenia-Israel; Kasajistán-Tailandia; República Dominicana-Egipto; Indonesia-Rumanía; Chipre-Ucrania; Marruecos-Nigeria; Bermuda-México; Uruguay-Estonia; Túnez-Pakistán; Siria-Líbano; Bolivia-Hong Kong.

Los equipos que competirán en el Grupo Mundial I y II son las 13 naciones perdedoras de la 1.ª ronda de los Qualifiers 2026 y las 13 naciones ganadoras de los play-offs del Grupo Mundial I y II 2026.

Las 13 eliminatorias del Grupo Mundial I y las 13 del Grupo Mundial II se disputarán el 18-19 o el 19-20 de septiembre de 2026 y las naciones anfitrionas podrán elegir las fechas.

Todas las eliminatorias de la segunda ronda de los Qualifiers, Grupo Mundial I y Grupo Mundial II se jugarán al mejor de cinco partidos, con dos partidos individuales el primer día, seguidos por el partido de dobles y los dos individuales inversos el segundo día. Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con tie-break. EFE

