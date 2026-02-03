Argentina debutará con Canadá; Chile, ante Nueva Zelanda y Uruguay, ante Escocia

3 minutos

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- Argentina debutará ante Canadá en el Mundial de rugby de 2027 que se celebrará en Australia, mientras que Chile lo hará contra Nueva Zelanda, una de las grandes favoritas, y Uruguay, frente a Escocia.

World Rugby dio a conocer este martes en su web el calendario de la Copa del Mundo que tendrá lugar del 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2027 con la participación de 24 selecciones repartidas en seis grupos y en siete sedes.

Los Pumas, sextos en el ránking mundial, jugarán contra Canadá, a priori la selección más débil del grupo C, al ser la número 25, en Brisbane el 4 de octubre.

La segunda cita será ante España, 15 de la clasificación mundial, el 10 de octubre en el estadio Dockalnds de Melbourne, de 53.000 espectadores, y concluirá la primera fase frente a Fiyi, octava del mundo, el 16 de octubre en Adelaida.

Es la undécima participación consecutiva de Argentina en un Mundial, con un tercer puesto en el de 2007 como mejor resultado .

Chile está en el grupo A, junto con Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong, por lo que es uno de los grupos más complicados.

Los Cóndores se estrenarán contra Nueva Zelanda, la tricampeona del mundo y actual subcampeona, después de perder en la final del Mundial de 2023 ante Sudáfrica. El encuentro tendrá lugar el 2 de octubre en Perth.

La segunda cita del combinado dirigido por el uruguayo Pablo Lemoine, número 17 del mundo, será el 9 de octubre en Townsville ante Hong Kong, el rival más flojo en cuanto a posición en el ránking, al ser la 23.

Chile cerrará la fase de grupos contra la selección anfitriona, dos veces campeona del mundo, el 16 de octubre en Brisbane.

Uruguay está enclavada en el grupo D, otro grupo de máxima dificultad al tener como rivales a Irlanda y Escocia, números cuatro y nueve del mundo, y Portugal, la 20.

Los Teros, 14 en el ránking, abrirán el campeonato el 3 de octubre ante los escoceses en Melbourne y el día 11, se enfrentarán contra Portugal en Newcastle.

La selección uruguaya, con el argentino Rodolfo Ambrosio al frente, completará la fase de grupos contra Irlanda, una de las favoritas al título, de nuevo en Melbourne el día 17 de octubre.

El partido inaugural del Mundial lo jugarán Australia y Hong Kong en Perth el 1 de octubre y la final será el 13 de noviembre en Sidney en el Estadio de Australia, sede también de las dos semifinales -días 5 y 6 de este mes- y de dos partidos de cuartos de final.

Entre los partidos destacados de la primera fase, está el duelo oceánico entre Nueva Zelanda y los anfitriones, el 9 de octubre en Sídney.

Los octavos de final se jugarán el 23 y 24 de octubre y los cuartos, el 30 y 31.

Sudáfrica, la número uno del ránking, es la actual campeona del mundo tras su triunfo en el campeonato celebrado en Francia en 2023. EFE

cpg/og