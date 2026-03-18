Argentina debutará contra Estados Unidos y Países Bajos, primer rival de Chile

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Redacción Deportes, 18 mar (EFE).- La selección argentina femenina de hockey hierba, vigente campeona mundial, debutará en la Copa del Mundo de Países Bajos y Bélgica ante Estados Unidos el 15 de agosto, mientras que la de Chile se medirá con Países Bajos el mismo día.

Las argentinas, integradas en el grupo B, jugarán después contra Alemania, el 17 de agosto, y cerrarán la primera fase ante Escocia el 19 de agosto.

La selección masculina argentina forma parte del grupo A y comenzará la cita mundial ante Japón el 16 de agosto, luego jugará contra Países Bajos el 18 de agosto y Nueva Zelanda el 20.

La selección femenina chilena, incluida en el grupo A, comenzará el torneo con un duelo contra Países Bajos el 15 de agosto, se medirá a Japón el 17 y Australia el 19. EFE

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