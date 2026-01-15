Argentina designa a los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas

El gobierno de Argentina designó a las ramas del grupo Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas, informó el miércoles la oficina del presidente Javier Milei.

La decisión del mandatario ultraliberal sigue a la de su homólogo estadounidense y aliado Donald Trump, cuyo gobierno tomó el martes la misma medida contra este movimiento panislámico fundado en Egipto en 1928 y con presencia en todo el mundo árabe.

El gobierno de Milei afirmó que esta designación «se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, asi como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina».

«Con esta medida, se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la ‘Hermandad Musulmana’ y sus aliados no puedan actuar con libertad», señaló en un comunicado.

La organización de los Hermanos Musulmanes ya fue designada como terrorista en algunos países, como Egipto y Arabia Saudita. Jordania la prohibió en abril pasado.

