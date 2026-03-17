Argentina dicta la conciliación obligatoria en conflicto con personal de control aéreo

1 minuto

Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto con los trabajadores estatales a cargo de tareas de control del tráfico aéreo, que planeaban ir a una huelga a partir de este miércoles.

Según informó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida tendrá vigencia por un plazo de quince días «con el objetivo de buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios», indica el comunicado.

El pasado 11 de marzo la ATE, el principal sindicato de trabajadores del Estado de Argentina, había anunciado que entre el 18 y el 24 de marzo paralizaría durante algunas horas la actividad en los aeropuertos del país en reclamo por el incumplimiento de un acuerdo salarial.

El Gobierno argentino conminó este martes al sindicato y los trabajadores a dejar sin efecto durante el período de la conciliación «toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual».

Asimismo, la resolución ordena a la ANAC abstenerse de adoptar «represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas». EFE

nk/gad