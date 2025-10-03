Argentina e Italia luchan por liderato en grupo D y Cuba llega con ilusión de clasificar

4 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- Argentina e Italia se enfrentan este sábado en un duelo estelar por el liderato del Grupo D del Mundial sub-20 en Valparaíso, con la Albiceleste ya clasificada a octavos de final y la ‘Azzurra’ encaminada, mientras que Cuba intentará frente a Australia hacer historia y avanzar de fase por primera vez.

Argentina, favorita y máxima ganadora del torneo con seis títulos, se impuso en sus dos partidos previos y comanda con seis puntos, seguida de la actual subcampeona, Italia, con cuatro, tras ceder sorpresivamente un empate ante los caribeños que están terceros con un entero, mientras que Australia es última sin puntos.

Cuba jugará ante los ‘Socceroos’ en el mismo horario que los italianos, a las 20.00 horas (23.00 GMT), por lo que se mudarán al Estadio Nacional de Santiago y tendrán que adaptarse a un nuevo campo.

Una prueba para las favoritas

Argentina concretó dos victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1) en partidos que, en el trámite, le costó esfuerzo antes de resolver sobre el final con un resultado más holgado.

A Italia también le faltó autoridad, apenas venció 1-0 a Australia en el debut y luego los antillanos le remontaron una ventaja de 2-0 para arrancarle un punto.

La albiceleste tiene un plantel lleno de talento con un delantero como Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen, que con tres goles anotados es candidato a máximo artillero del torneo.

En ataque están blindados con Ian Subiabre, de River Plate, que suma dos goles y también podría meterse entre los cañoneros del torneo, y Gianluca Prestianni del Benfica, ambos usados en el segundo tiempo.

En el mediocampo el juego pasa por el canterano de Vélez Meher Carrizo y Tomás Pérez, del Oporto, quien tomó las riendas en el segundo encuentro.

Los italianos generan mucho juego, pero han tenido problemas con el gol, y el técnico Carmine Nunziata ha relegado al banco al habilidoso mediocentro ofensivo Mattía Liberali, surgido del Milan, que apenas ha jugado 30 minutos.

El capitán Mattia Mannini, ficha del Roma, y el mediocentro Jacopo Sardo, del Monza, han liderado el juego de la ‘Azzurra’ que, en ataque, se apoya en el centro delantero del Inter Mattia Mosconi.

Los italianos cuentan con la velocidad de sus atacantes de padres africanos Alvin Okoro (Juventus) y Jamal Iddrissou (Inter), expulsado ante los cubanos, mientras que Ismael Konaté (Empoli) ha tenido menos oportunidades.

Cuba sueña con completar la sorpresa

Los isleños dieron muestras ante Argentina y frente a Italia de que no deben ser subestimados; sin embargo, la intención de Australia de irse dignamente sumando puntos atenta contra la ilusión cubana de meterse entre los mejores terceros.

Con su agónico empate ante Italia, Cuba hizo historia en el certamen, firmando su mejor desempeño en esta segunda presentación en un Mundial sub-20 al sumar su primer punto y convertir tres goles, frente a las tres derrotas y un gol que logró en la edición de 2013.

Los antillanos luchan con su capitán Karel Pérez, del Olhanense portugués, que marcó ante la Albiceleste, y el atacante Romario Torres, ficha del Nacional uruguayo; pero la estrella ha sido Michael Camejo, del Ciudad de La Habana, con su doblete ante Italia.

Australia está en deuda con una plantilla superior que tiene jugadores en la liga inglesa, como James Overy, del Manchester United, o Jaylan Pearman y Daniel Bennie –autor de un gol–, ambos del Queens Park Rangers, y el meta Steven Hall, del Brighton, que sí ha mostrado sus dotes.

Además, sus delanteros de la A-League Luka Jovanovic, del Adelaide United, y Max Caputo, del Melbourne City, no han convertido. EFE

mjr/jm

(foto)