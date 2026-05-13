Argentina envía a países de África y Europa insumos para diagnosticar hantavirus

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Buenos Aires, 13 may (EFE).- Argentina envió a países de África y Europa, entre ellos España, insumos para realizar pruebas de diagnóstico de hantavirus, a partir del brote detectado en el crucero turístico MV Hondius, que zarpó del país suramericano el pasado 1 de abril.

Según informó este miércoles el Ministerio de Salud argentino, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Carlos Malbrán envió insumos especializados para laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Países Bajos, España y Reino Unido.

El envío incluye reactivos, controles positivos, placas y anticuerpos para realizar diagnósticos por PCR y ELISA, con capacidad para aproximadamente 2.500 pruebas.

El material fue preparado y trasladado bajo estrictas condiciones de bioseguridad, con equipos de conservación específicos para proteger su integridad durante el traslado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado varios casos de contagio y tres fallecidos por hantavirus entre los pasajeros del MV Hondius.

Traslado seguro

Según informaron a EFE fuentes oficiales, los insumos enviados por Argentina incluyen reactivos con ARN de la cepa Andes del hantavirus -detectada en los contagios en el Hondius-, «fundamentales como control positivo en la técnica de PCR para la detección del virus en personas».

Explicaron que se enviaron también anticuerpos conjugados destinados al diagnóstico serológico por ELISA, orientado a la detección de anticuerpos específicos contra el virus Andes.

Las placas enviadas se encuentran sensibilizadas con antígenos de la cepa Andes producidos por el Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán.

Los reactivos fueron enviados en ‘criotubos’ especialmente acondicionados para la conservación de este tipo de material biológico y, a su vez, estos tubos se encuentran contenidos en envases preparados para resistir derrames, golpes y cambios de presión.

Todo el material es enviado en cajas térmicas, con sistemas de refrigeración que permiten mantener temperaturas de entre -20 °C y -80 °C durante el traslado.

Investigación en Argentina

El equipo del Servicio de Biología Molecular se encuentra investigando el origen del brote de hantavirus entre los pasajeros del crucero mediante el análisis de secuencias genómicas obtenidas en distintos puntos de Argentina.

Según las fuentes consultadas por EFE, este trabajo se centra especialmente en muestras recientes, aunque también incluye el estudio comparativo de muestras obtenidas previamente, con el objetivo de identificar posibles relaciones epidemiológicas y caracterizar el comportamiento del virus circulante.

En paralelo, se ultiman aspectos técnicos para que en los próximos días un equipo de la ANLIS Malbrán viaje a la ciudad de Ushuaia, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, de donde zarpó el Hondius el 1 de abril.

En Ushuaia, los investigadores llevarán adelante operativos de captura y relevamiento ambiental de reservorios, así como análisis de roedores -animal que transmite el hantavirus- en áreas vinculadas al recorrido de los casos de contagio investigados.

«Estas tareas buscan detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales y aportar información clave para la investigación epidemiológica del brote», señalaron las fuentes.

Los dos primeros fallecidos por el brote de hantavirus en el crucero -una pareja de turistas neerlandeses- llegaron a Argentina a finales de noviembre pasado y recorrieron en auto gran parte del país, Chile y Uruguay antes de tomar el barco en Ushuaia.

La variante de la cepa Andes detectada en el brote del Hondius solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile. EFE

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