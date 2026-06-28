Argentina enviará un segundo grupo de ayuda humanitaria a Venezuela

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Buenos Aires, 28 jun (EFE).- Argentina completó este domingo los preparativos para el envío de un segundo equipo de ayuda humanitaria a Venezuela, en otra muestra de apoyo ante los efectos de los terremotos que afectaron el pasado miércoles al país caribeño y provocaron hasta ahora 1.430 muertos y más de 3000 heridos.

Mientras un contingente de 24 brigadistas argentinos trabaja desde el sábado en Venezuela, el Ejército de Argentina alista un grupo de ayuda sanitaria que viajará al territorio afectado por los sismos.

«El personal de Sanidad del Ejército Argentino, integrado por médicos y enfermeros, completó durante estos días las instancias previas al despliegue, incluyendo la documentación necesaria, la aplicación de vacunas y el retiro del equipamiento requerido para brindar apoyo sanitario», informó este domingo el Ministerio de Defensa.

Al mismo tiempo, un grupo de ingenieros «trabaja en la preparación y verificación de dos plantas potabilizadoras que permitirán llevar agua segura a las comunidades afectadas», de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Defensa.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, había anticipado el jueves que Argentina colaboraría además con médicos emergentólogos y medicamentos, además de dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército argentino, 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

Durante toda la noche del sábado, el personal militar argentino enviado el pasado viernes trabajó entre los escombros. «Sin detenerse, nuestros efectivos y perros de guerra de la Armada mantuvieron las tareas de búsqueda y rescate, con el objetivo de encontrar sobrevivientes y salvar vidas», informó la cartera de Defensa.

La ayuda enviada por Argentina se suma a la de numerosos países que se han movilizado para asistir a Venezuela en las tareas de rescate de las víctimas del terremoto que permanecen bajo los escombros.

Los sismos de 7,2 y 7,5, registrados con solo 39 segundos de diferencia, golpearon especialmente a La Guaira, un estado costero central contiguo a Caracas, donde edificios de apartamentos se derrumbaron por completo o parcialmente.

Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.

Hasta el sábado se registran 1.430 personas fallecidas por este desastre, así como 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, de acuerdo al último balance ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además informó que se han registrado 432 réplicas. EFE

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