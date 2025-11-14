Argentina está «en el sendero correcto» con el acuerdo con EE.UU., según Gobierno de Milei

3 minutos

Buenos Aires, 14 nov (EFE).- El Gobierno del ultraliberal Javier Milei afirmó este viernes que el acuerdo marco alcanzado con Estados Unidos en materia de comercio e inversiones muestra que Argentina está «en el sendero correcto» y sienta las bases para atraer más inversiones estadounidenses.

«En la tarde de ayer (jueves) se logró finalmente el tan ansiado marco para el acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos», destacó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, en una comparecencia ante la prensa en la que no aceptó preguntas de periodistas.

Según Adorni, «este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en Argentina», una «señal» de que el país suramericano «está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio».

Argentina y Estados Unidos establecieron este jueves en Washington un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión que, entre sus elementos principales, incluirá aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual, y abarcará desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.

De acuerdo a un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, Estados Unidos y Argentina se comprometieron a trabajar «con celeridad» para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo los trámites formales dentro de cada país para que el pacto pueda entrar en vigor.

«Entre otras cosas, el acuerdo incluye la reducción de tarifas para industrias clave, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco», indicó el jefe de Gabinete.

El acuerdo marco fue anunciado tras un encuentro en Washington entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

En octubre pasado, con motivo del encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca, ambos gobiernos habían confirmado que buscaban firmar un acuerdo comercial.

Adorni afirmó este viernes que representantes de la Cancillería y de los Ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina negociaban desde hace siente meses con Washington los detalles de este acuerdo marco.

«El canciller, Pablo Quirno, viajó a Washington y se reunió con empresas de Estados Unidos interesadas en invertir en Argentina, una muestra más de confianza de las empresas hacia el rumbo que está tomando nuestro país», declaró Adorni.

Estados Unidos es el mayor país inversor extranjero directo en Argentina y uno de los principales socios comerciales del país suramericano.

En materia comercial, Estados Unidos es el tercer destino de las exportaciones de Argentina, por detrás de Brasil y China.

Asimismo es el tercer país origen de las importaciones de Argentina, también por detrás de Brasil y China.

De acuerdo a los datos oficiales más recientes, en los nueve primeros meses de este año Argentina exportó a Estados Unidos por un total de 5.689 millones de dólares, con un alza interanual del 2,1 %, mientras que importó desde Estados Unidos por 7.854,9 millones de dólares, con un aumento del 17,8 %. EFE

nk/psh

(vídeo)