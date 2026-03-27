Argentina evita pagar 16.100 millones de dólares tras una victoria judicial en Nueva York

afp_tickers

3 minutos

Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares de indemnización por la estatización en 2012 de la petrolera YPF, según el fallo al que accedió la AFP.

El 8 de septiembre de 2023 Loretta Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado a Argentina a pagar indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó el fallo favorable a Argentina de este viernes como algo «histórico e impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional», en un discurso este viernes en Buenos Aires.

También criticó duramente al actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los señalados como artífices de la estatización cuando era funcionario del gobierno nacional.

«Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria (expresidenta) Cristina Kirchner», lanzó el mandatario.

El monto, si se suman los intereses, hubiese aumentado a unos 18.000 millones de dólares, explicó en un comunicado el gobierno argentino.

– Estatización –

En 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.

Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4% del capital de YPF.

En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.

El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales y se hubiera beneficiario del 38% del monto de la sentencia de Preska.

Argentina había presentado distintos recursos desde la sentencia en 2023 para intentar revertir el fallo. El pago hubiera provocado un duro impacto en las reservas del país sudamericano de unos 43.536 millones de dólares.

El panorama se volvió aún más sombrío cuando en junio de 2025 la jueza Preska ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para saldar parcialmente el pago indemnizatorio. La decisión fue apelada y en agosto un tribunal determinó que no debían entregarse las acciones.

YPF nació a principios del siglo XX como una empresa estatal pero se privatizó en 1993. En 2012 la expresidenta Kirchner decidió renacionalizarla porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.

bur-mry/mr