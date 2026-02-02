Argentina felicita a Laura Fernández por su triunfo electoral en Costa Rica

Buenos Aires, 2 feb (EFE).- La Cancillería argentina felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, tras su victoria en los comicios celebrados este domingo en el país centroamericano y expresó su voluntad de trabajar conjuntamente «en favor de la libertad, la democracia y el crecimiento económico».

«El Gobierno de la República Argentina felicita a la presidente electa de la República de Costa Rica, Laura Fernández, por su triunfo en las elecciones nacionales celebradas el día de ayer, así como al pueblo costarricense por la ejemplar jornada cívica que llevó a cabo», expresó la Cancillería argentina en un comunicado.

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

«La Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, en particular el compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos, que sustentan una histórica relación de amistad, la cual continuará fortaleciéndose bajo los liderazgos del presidente Javier Milei y la presidente electa Laura Fernández», agregó el comunicado de Cancillería.

En este sentido, el canciller del país suramericano, Pablo Quirno, aseguró en su cuenta de la red social X, que «Argentina seguirá trabajando con el nuevo Gobierno y los socios regionales en favor de la libertad, la democracia y el crecimiento económico».

Fernández, una politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La mandataria electa, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como «heredera» del presidente saliente, Rodrigo Chaves. EFE

