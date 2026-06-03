Argentina formaliza la solicitud para adherirse al Tratado Transpacífico

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Buenos Aires, 3 jun (EFE).- Argentina formalizó este miércoles su solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo, al entregar una nota oficial al Gobierno de Nueva Zelanda, país depositario del pacto.

«El canciller Pablo Quirno entregó hoy al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, la nota de intención formal para integrar a la Argentina a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo», informó la Cancillería argentina en un comunicado.

El Tratado reúne a doce economías de distintos continentes y cuenta con estándares avanzados en materia de acceso a mercados, reglas comerciales, servicios e inversiones, según el texto oficial.

La Cancillería informó que esta solicitud forma parte de la estrategia de apertura comercial impulsada por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, y se suma a los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Singapur.

En la misma vía, la solicitud se une a las negociaciones en curso con Canadá y al proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Durante su reunión en París, Quirno y McClay trataron, además, sobre cuestiones vinculadas al comercio y las inversiones, así como al papel que pueden desempeñar las economías abiertas en un contexto internacional que, según escribió el canciller argentino en la red social X, «demanda mayor integración, previsibilidad y cooperación».

La formalización de la candidatura fue anticipada el martes por el canciller Quirno, quien viajó a Francia para participar en la reunión ministerial de la OCDE, donde busca mostrar «avances consolidados en estabilidad macroeconómica, apertura económica y fortalecimiento de las condiciones para invertir, producir y generar empleo» en Argentina.

El CPTPP, suscrito en 2018, está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido. El bloque representa un mercado de cerca de quinientos millones de personas y alrededor de un 15 % del producto interior bruto mundial.

La solicitud argentina constituye el primer paso formal para iniciar el proceso de evaluación y eventual negociación de ingreso al Tratado Transpacífico. EFE

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