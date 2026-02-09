Argentina golea a una Perú que se complica y Ecuador elimina a Bolivia

Asunción, 9 feb (EFE).- La selección sub-20 femenina de Argentina mantuvo su paso perfecto en el Sudamericano de la categoría que se juega en Asunción al golear este lunes por 4-0 a la de Perú, mientras que la de Ecuador aplastó con un 6-0 a la de Bolivia, que con el resultado quedó eliminada.

En la nueva jornada del Grupo B, las Albicelestes estuvieron impulsadas por el buen desempeño de su goleadora Annika Paz, que anotó un doblete y llegó a tres dianas en el torneo.

Paz, ficha del Inter de Milán italiano, marcó en los minutos 34 y 50, tras dos buenas acciones individuales.

Mercedes Diz abrió la cuenta para Argentina a los 9 minutos con un remate desde fuera del área que la guardameta Kaylee Rybinski no pudo contener pese a que estaba bien posicionada.

Argentina consiguió el 4-0 en la fracción 64, después de otro gazapo de Rybinski, que esta vez dejó escapar un centro rasante de Denise García desde el costado derecho.

La derrota deja a Perú en la cuarta plaza y con opciones complicadas para acceder a la siguiente fase.

Entre tanto, Ecuador eliminó a Bolivia con un inobjetable 6-0 con un doblete de la atacante Josenka Vélez.

Las ecuatorianas, que fueron tan superiores como indicó la pizarra al final del tiempo reglamentario, se adelantaron con un golazo de Vélez a los 17 minutos, y ampliaron la ventaja por intermedio de Rosa Flores en la fracción 42.

En el complemento, Evelyn Burgos puso el 3-0 a los 64 minutos, al transformar en gol una rigurosa sentencia de penalti.

Sobre el final, La Tri consiguió otros tres tantos gracias a un potente remate de tiro libre de Scarlet Garaicoa en la fracción 85 y goles de Josenka Pérez y Xiomara Alcívar, en los minutos 89 y 90+2, respectivamente.

El triunfo es balsámico para Ecuador, que subió a la tercera plaza del Grupo B, última con billete al hexagonal final.

Aunque Perú suma los mismos puntos que Ecuador, tiene peor diferencia de goles. Las peruanas aún tienen pendientes duelos ante Brasil y la propia Ecuador.

El torneo, que reparte 4 billetes al mundial de la categoría de septiembre próximo en Polonia, continuará este martes con los choques Venezuela-Paraguay y Colombia-Uruguay por el Grupo A. EFE

