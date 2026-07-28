Argentina hará licitación para volver a privatizar complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

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Buenos Aires, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina y la provincia de Mendoza (oeste) anunciaron este martes que harán una licitación para volver a entregar a un operador privado el complejo de centrales hidroeléctricas Los Nihuiles.

La licitación internacional comprenderá los diques El Nihuil y Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas, y las centrales hidroeléctricas Nihuil I, II, III y IV, situadas sobre el río Atuel, cerca de la ciudad de San Rafael, en Mendoza.

También las estaciones transformadoras y las líneas de alta tensión que vinculan a estas centrales entre sí y con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La operación de las centrales ha estado en manos de capitales privados, pero el período de concesión ha expirado.

Según informaron fuentes oficiales, el nuevo período de concesión será de treinta años.

La provincia de Mendoza transferirá el 100 % de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina (HEMSA) al nuevo operador y cobrará por el uso de agua del río Atuel, mientras que el Estado nacional argentino estará a cargo de otorgar la concesión de la generación de electricidad.

«El objetivo es modernizar un activo estratégico para Mendoza, recuperar su potencial de generación e incorporar nuevas inversiones que fortalezcan la seguridad energética y el desarrollo de la provincia», señaló la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre.

Con una capacidad instalada cercana a 290 megavatios, Los Nihuiles constituye uno de los principales complejos hidroeléctricos de Argentina. EFE

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