Argentina impone condiciones a Telecom para aprobar la compra de la filial de Telefónica

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 18 jun (EFE).- El Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina impuso a Telecom Argentina una serie de condiciones para aprobar su compra de la filial local del grupo español Telefónica y evitar así que se conforme un monopolio en el sector de las telecomunicaciones, informaron este jueves fuentes oficiales.

El tribunal, órgano de decisión de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), informó -en un comunicado- que ha resuelto imponer un conjunto de condiciones que supeditan la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA) por parte de Telecom.

Según explicó el tribunal, el objetivo es evitar que esa operación «constituya la formación de un monopolio que perjudique a los usuarios y a la libre competencia», «cuestiones fundamentales para los consumidores que se veían comprometidas en las propuestas presentadas por Telecom».

El 24 de febrero de 2025, Telecom Argentina compró TMA por 1.245 millones de dólares, de los cuales pagó en efectivo 1.119 millones tras descontar la deuda por 126 millones de dólasres que el grupo español tenía con su filial.

Apenas anunciada la transacción, el Gobierno de Javier Milei dio intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a la ANC para determinar si existe una posición dominante como consecuencia de la fusión.

La compra de TMA por parte de Telecom fue objetada ante el Enacom por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

Desinversión

Una de las condiciones impuestas por el tribunal implica que Telecom traspase a otro competidor seis millones de clientes móviles -cuatro millones de ellos en Buenos Aires y su periferia- y la infraestructura asociada.

Telecom deberá garantizar al nuevo operador el acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante dos años para asegurar la continuidad y la calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red.

Así mismo, Telecom debe devolver 130 megahercios de derecho de uso del espectro radioeléctrico para su puesta a disposición de otras empresas.

Otra de las condiciones se centra en el negocio de internet fija, con la obligación para Telecom de ceder clientes a otros competidores en aquellos lugares donde, gracias a la fusión con TMA, tenga una participación de mercado superior al 50 %.

Esto implicaría desprenderse de 211.400 abonados de servicios de internet residencial en veintiocho ciudades.

«Estos condicionamientos permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70 % de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico solo constituirá aproximadamente el 50 % de los servicios», sostuvo el tribunal, que advirtió que «rechazará» la compra de TMA si Telecom no cumple con las condiciones impuestas.

Telecom confirma notificación

Telecom, cuyas acciones caían el 4,7 % este jueves en la Bolsa de Buenos Aires, informó -en una nota enviada a los mercados- que fue notificada de la resolución del tribunal, sin indicar si la acatará o no.

De acuerdo con su más reciente balance económico, Telecom poseía, al 30 de marzo pasado, 19,4 millones de clientes móviles en Argentina, en tanto que TMA contaba con 19,2 millones de usuarios de telefonía móvil.

En el segmento de internet fija, Telecom posee 4,1 millones de abonados y TMA, 1,6 millones, según el reporte.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos compañías.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez). EFE

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