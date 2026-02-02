Argentina informa que su ciudadano liberado en Venezuela recibe apoyo consular en Colombia

Buenos Aires, 2 feb (EFE).- El argentino Gustavo Gabriel Rivara, que se encontraba detenido en Venezuela desde enero de 2025, fue liberado y se trasladó a Colombia, donde recibió asistencia consular en la embajada de su país, según informó este lunes el canciller argentino, Pablo Quirno.

La liberación de Rivara fue confirmada inicialmente por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, que informó este lunes que un ciudadano argentino fue excarcelado en Venezuela en medio del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero.

En X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se trata de Gustavo Gabriel Rivara, detenido «arbitrariamente» desde el 1 de enero de 2025 y cuya excarcelación, subrayó, fue confirmada por su hermana, Patricia Rivara.

Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Pablo Quirno, anunció la liberación de Rivara en su cuenta de X, aunque no precisó cuándo quedó en libertad.

«La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado», expresó Quirno, que explicó que «las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación».

«En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente», añadió el canciller.

Además, explicó que la Cancillería sigue atentamente su situación y «se encuentra a disposición para continuar acompañándolo».

«El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad», agregó Quirno.

Foro Penal informó que registra un total de 687 presos políticos en Venezuela, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

La ONG detalló que, del total de presos políticos, 59 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

Entre los extranjeros detenidos, está el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

En diciembre de 2024, Gallo fue procesado por la Justicia de Venezuela por su supuesta vinculación a «un grupo de personas» que intentaron «ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas» con «apoyo de grupos de la ultraderecha internacional», informó entonces la Fiscalía.

Argentina ha reclamado por Gallo en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación. EFE

