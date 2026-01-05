Argentina llama a un canje voluntario de letras en el mercado doméstico

1 minuto

Buenos Aires, 5 ene (EFE).- El Tesoro de Argentina convocó este lunes a un canje voluntario de letras en el mercado doméstico, operación con la que busca aplazar por un par de semanas la carga de vencimientos de deuda que debe afrontar.

Según anunció el Ministerio de Economía en un comunicado, la operación fue convocada para el próximo miércoles con el objetivo de canjear las denominadas letras Lelink D16E6, que vencen el próximo 16 de enero, por otras, denominadas D30E6, con vencimiento el 30 de enero, es decir, dos semanas después.

«El objetivo de esta licitación es que el ‘roll over’ (refinanciación) de los instrumentos de cobertura ‘dólar linked’ se realice con menor incertidumbre», afirmó el Ministerio de Economía.

De acuerdo a datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el 16 de enero vencen letras D16E6 por un total de 6.073.996 millones de pesos (4.062 millones de dólares).

Argentina enfrentará este año importantes vencimientos de deuda con acreedores privados, tanto en moneda local como extranjera.

El próximo vencimiento será este viernes, cuando el Tesoro de Argentina deba afrontar el pago de 4.200 millones de dólares de intereses y cuota de capital de bonos soberanos en moneda estadounidense, principalmente de los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30).

De momento, el Gobierno de Argentina no ha revelado cómo financiará ese millonario vencimiento en moneda extranjera, aunque asegura que honrará el compromiso. EFE

