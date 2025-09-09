Argentina llega a Guayaquil sin varias figuras para cerrar eliminatorias ante Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 8 sep (EFE).- La selección de Argentina llegó este lunes a Ecuador sin varias de sus principales figuras para el cierre de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, que lidera con 38 puntos, contra los 26 de Ecuador, que ocupa al momento el cuarto puesto.

Los jugadores y cuerpo técnico se trasladaron de inmediato desde el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, a uno de los principales hoteles de la ciudad portuaria en medio de un gran hermetismo previo al partido de este martes.

El combinado comandado por el seleccionador argentino Lionel Scaloni llegó desde Buenos Aires en un vuelo privado, sin su principal figura, Lionel Messi, que decidió en el partido contra Venezuela despedirse de la selección en los partidos de local de las eliminatorias, aunque está pendiente de resolver si disputará el Mundial de 2026.

Tampoco estará el defensa Cristian ‘Cuti’ Romero, suspendido un partido por acumular dos tarjetas amarillas; ni el centrocampista Enzo Fernández, una de las figuras del Chelsea, expulsado por dos fechas en el partido contra Colombia.

La Albiceleste volverá a jugar en Guayaquil ante Ecuador tal como lo hizo en el cierre de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, que terminó con empate a un gol.

A pesar de la ausencia de Messi y de que ambas selecciones están clasificadas para el Mundial de 2026, se prevé una gran asistencia de aficionados al Estadio Monumental.

Antes del encuentro habrá un homenaje especial de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para Enner Valencia, el capitán y máximo goleador histórico de la selección, que frente a la Albiceleste alcanzará los 100 partidos diputados con la camiseta de la Tri. EFE

