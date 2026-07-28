Argentina logra aval sanitario para volver a exportar carne aviar a la Unión Europea

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Buenos Aires, 28 jul (EFE).- Argentina anunció este martes que podrá volver a exportar a la Unión Europea (UE) carne aviar fresca después de que la Comisión Europea reconociera al país suramericano como país libre de gripe aviar.

Según informó la Secretaría de Agricultura en un comunicado, el bloque europeo ha confirmado que Argentina podrá volver a exportar a ese mercado carne y otros productos aviares frescos a partir del 17 de agosto próximo.

El aval europeo se dio luego de que Argentina recuperara su estatus sanitario de país libre de gripe aviar altamente patógena (IAAP).

En el comunicado, la Secretaría de Agricultura destacó que el sistema sanitario argentino logró controlar y erradicar los brotes de de la enfermedad para «restablecer el estatus zoosanitario y así obtener la reapertura de este importante destino comercial».

Argentina destacó que la Unión Europea constituye un mercado estratégico para las exportaciones avícolas del país «por sus elevados estándares sanitarios y de inocuidad».

«Su habilitación fortalece el posicionamiento de la producción nacional y contribuye a generar confianza para el acceso y la consolidación de otros mercados internacionales», destacaron las autoridades argentinas.

Entre los principales destinos para los productos de carne de ave dentro de la UE están los Países Bajos, España y Alemania.

La Secretaría de Agricultura destacó que la medida adquiere especial relevancia en el contexto de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, que permitirá que Argentina aproveche plenamente la cuota preferencial para carne aviar contemplada en ese acuerdo. EFE

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