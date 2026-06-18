Argentina logra en mayo superávit comercial récord gracias al salto exportador

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Buenos Aires, 18 jun (EFE).- Argentina registró en mayo pasado un superávit comercial récord de 3.504 millones de dólares, con un salto del 477 % con respecto a igual mes de 2025, de la mano de un fuerte impulso en las exportaciones y una caída en las importaciones, informaron este jueves fuentes oficiales.

El saldo positivo de mayo implicó, además, un aumento del 29,1 % con respecto al superávit logrado en abril de este año, que había sido de 2.713 millones de dólares.

Con este resultado, Argentina logró encadenar 30 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) creció en mayo un 14,6 % interanual hasta un total de 15.570 millones de dólares, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En mayo, Argentina logró récord histórico de exportaciones, con colocaciones por 9.537 millones de dólares, un 34,4 % más que el mismo mes en 2025.

«Todos los grandes rubros de las exportaciones registraron crecimiento respecto a mayo del año pasado, con subas de 167,1 % en combustibles y energía, 22,5 % en productos primarios, 20,5 % en manufacturas de origen agropecuario y 20,1 % en manufacturas de origen industrial», detalló el ministro de Economía argentino, Luis caputo.

A través de un mensaje en redes sociales, Caputo resaltó que las exportaciones de combustibles y energía registraron un «máximo histórico», en tanto las de manufacturas de origen industrial «alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para un mes de mayo».

En tanto, según el informe del Indec, las importaciones, por valor de 6.033 millones de dólares, tuvieron una caída interanual del 7 %.

En los primeros cinco meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 11.784 millones de dólares, con exportaciones por 40.359 millones e importaciones por 28.575 millones.

El saldo positivo acumulado hasta mayo ya supera el superávit de todo 2025, que había sido de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo en 2024 por 18.928 millones de dólares. EFE

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