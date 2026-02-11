Argentina logra la refinanciación total de sus vencimientos de deuda inminentes

1 minuto

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado doméstico letras y bonos por 9,02 billones de pesos (unos 6.352 millones de dólares), con lo que logró refinanciar el total de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 11,51 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 9,02 billones de pesos.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) de 123,39 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría de Finanzas en un comunicado difundido por el Ministerio de Economía en la red social X.

El Tesoro realiza subastas programadas unas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema, con el fin de moderar las presiones sobre el tipo de cambio.

La de este miércoles fue la tercera de las 23 licitaciones de deuda pública en el mercado doméstico que la Secretaria de Finanzas de Argentina programó para este 2026.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 25 de febrero. EFE

lgu/nvm