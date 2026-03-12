Argentina logra la refinanciación total de sus vencimientos de deuda inminentes

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 10,42 billones de pesos (unos 7.363 millones de dólares), logrando así refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debía afrontar este jueves.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este jueves recibió ofertas por 12,9 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 10,42 billones de pesos.

«Esto significa un rollover (refinanciación) de 108.09 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

En la subasta de hoy el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre mayo próximo y junio de 2028.

El Tesoro realiza subastas programada dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 27 de marzo.

Bonos en dólares

En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este jueves una nueva licitación de un bono en dólares estadounidense, con vencimiento en octubre de 2027 y un rendimiento del 5,59 % anual.

En esta nueva ronda el Tesoro logró captar 150 millones de dólares, con lo que el volumen de financiación logrado desde la primera subasta de este bono el 26 de febrero pasado asciende a 400 millones de dólares.

Las colocaciones de este bono en dólares buscan obtener financiamiento por 2.000 millones de dólares, que se destinarán a cubrir parcialmente en julio próximo los pagos a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense, cuyo total asciende a 4.393 millones de dólares. EFE

