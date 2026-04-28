Argentina logra la refinanciación total de sus vencimientos de deuda inminentes

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Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 8,11 billones de pesos (unos 5.671 millones de dólares / 4.798 millones de euros), logrando así refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este martes.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este martes recibió ofertas por 9,19 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 8,11 billones de pesos.

«Esto significa un rollover (refinanciación) de 102,15 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

En la subasta de este martes el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre junio próximo y junio de 2029.

El Tesoro realiza subastas programada dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 13 de mayo.

Bonos en dólares y canje

En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este martes una nueva licitación de dos bonos en dólares estadounidenses, con vencimiento en octubre de 2027 y octubre de 2028.

En esta nueva ronda el Tesoro logró captar 350 millones de dólares por el bono con vencimientos en 2027 y otros 350 millones por el título que expira en 2028.

Las colocaciones de estos bonos en dólares, las cuales se realizan desde febrero pasado, buscan obtener financiación por 2.000 millones de dólares, que se destinarán a cubrir parcialmente en julio próximo los pagos a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense, cuyo total asciende a 4.393 millones de dólares.

Además de subastar títulos en dólares y en moneda argentina, el Tesoro concretó este martes un canje voluntario de deuda en el mercado doméstico.

Dentro de esta operación canjeó bonos y letras con vencimientos entre junio y diciembre de este año por otros instrumentos con vencimientos entre febrero y junio de 2028.

Según informó la Secretaría de Finanzas, el Tesoro logró niveles de adhesión al canje de entre el 2 % y el 50 %, dependiendo del título. EFE

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