Argentina logra la refinanciación total de sus vencimientos de deuda inminentes

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Buenos Aires, 13 may (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 10,71 billones de pesos (unos 7.568 millones de dólares /6.413 millones de euros), logrando así refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 14,4 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 10,71 billones de pesos.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) de 110 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

En la subasta de este miércoles el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre septiembre próximo y junio de 2029.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 27 de mayo.

Bonos en dólares

En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este miércoles una nueva licitación de dos bonos en dólares estadounidenses, con vencimiento en octubre de 2027 y octubre de 2028.

En esta nueva ronda el Tesoro logró captar 150 millones de dólares por el bono con vencimientos en 2027 y otros 150 millones por el título que expira en 2028.

Las colocaciones de estos bonos en dólares, las cuales se realizan desde febrero pasado, buscan obtener financiación para afrontar en julio próximo los pagos por 4.393 millones de dólares a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense. EFE

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