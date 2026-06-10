Argentina logra la refinanciación total de sus vencimientos de deuda inminentes

2 minutos

Buenos Aires, 10 jun (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 6,12 billones de pesos (unos 4.177 millones de dólares / 3.585 millones de euros), logrando así refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 7,4 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 6,12 billones de pesos.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) de 120,42 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó el Ministerio de Economía a través de redes sociales.

En la subasta de este miércoles el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre agosto próximo y junio de 2030.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 26 de junio.

Bonos en dólares y canje

En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este miércoles una nueva licitación de bonos en dólares estadounidenses con vencimiento en octubre de 2028.

En esta nueva ronda el Tesoro logró captar 200 millones de dólares por el bono con vencimientos en 2028.

Las colocaciones de estos bonos en dólares, las cuales se realizan desde febrero pasado, buscan obtener financiación para afrontar en julio próximo los pagos por 4.393 millones de dólares a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense.

Además de las subastas de títulos en pesos y en dólares, el Tesoro realizó este miércoles un canje voluntario en el mercado doméstico para intercambiar bonos con vencimiento el 30 de junio próximo por diversos instrumentos, con vencimientos entre diciembre de 2028 y junio de 2030. EFE

nk-smo/eav