Argentina logra principio de acuerdo con fondos de inversión en litigio por deuda en EEUU

2 minutos

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- Argentina y los fondos de inversión Bainbridge Fund y Attestor llegaron a un principio de acuerdo para poner fin al litigio en la Justicia de los Estados Unidos por el cese de pagos de la deuda soberana del país suramericano a finales de 2001.

Fuentes de la representación legal de los fondos informaron este miércoles que Argentina presentó un escrito ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, para comunicarle de un principio de acuerdo con los demandantes.

«Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes», señaló el abogado Dennis Hranitzky, socio y director del área de Litigios Soberanos del estudio Quinn Emanuel, que representa a los fondos en el proceso abierto en tribunales de Nueva York.

El letrado indicó que las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras el acuerdo avanza hacia su cierre.

«Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto», añadió en una breve declaración por escrito remitida a medios de comunicación, entre ellos, EFE.

Bainbridge Fund y Attestor demandaron en 2016 a Argentina por el cese de pagos de su deuda soberana a finales de 2001 -cuya reestructuración aceptó la mayoría de los acreedores-.

Los fondos lograron en tribunales estadounidenses un fallo a su favor, que condenó a Argentina a pagarle 95 millones de dólares más intereses.

En julio de 2025, la jueza Preska, ordenó al Estado argentino entregar acciones de la petrolera YPF para cumplir con el fallo a favor de Bainbridge y Attestor, medida que fue apelada.

En un fallo similar en otra causa, Preska, ya había ordenado a Argentina entregar su 51 % de las acciones de YPF para cumplir con un fallo adverso en un litigio entablado por las firmas Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de la petrolera en 2012. EFE

