Argentina logra refinanciación del 57,8 % de sus vencimientos de deuda inminentes

2 minutos

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado doméstico letras y bonos por 6,87 billones de pesos (unos 4.705 millones de dólares), con lo que logró refinanciar poco más de la mitad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

«La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de 7,84 billones de pesos, y se adjudicó un total de valor efectivo de 6,87 billones», informó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Con los fondos obtenidos en esta subasta, el Tesoro logró una refinanciación del 57,8 % sobre los vencimientos de títulos de deuda que operan este mismo miércoles, por unos 11,8 billones de pesos.

La de este miércoles ha sido la primera licitación de deuda en el mercado doméstico que realiza el Tesoro tras los comicios legislativos del pasado domingo, en los que el oficialismo obtuvo una amplia victoria.

El sorpresivo respaldo electoral recibido por el Gobierno de Javier Milei descomprimió en forma notable las fuertes tensiones que sacudieron a los mercados financieros en los meses previos a estos comicios de medio término.

En la operación de este miércoles, el Tesoro ofrecía cinco series de letras con vencimientos entre el 28 de noviembre próximo y octubre de 2026 y dos series de bonos, con vencimientos en enero de 2026 y abril de 2027.

Pese a no lograr refinanciar todos los vencimientos, el Tesoro logró bajar las tasas de interés de los nuevos instrumentos y extender el perfil de vencimientos de los títulos.

El Tesoro realiza subastas programadas unas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema con el fin de moderar las presiones sobre el tipo de cambio.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 5 de noviembre. EFE

