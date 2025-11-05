Argentina logra refinanciación total de sus vencimientos de deuda inminentes

1 minuto

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado doméstico letras y bonos por 8,5 billones de pesos (unos 5.762 millones de dólares), con lo que logró refinanciar el total de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 9,38 billones de pesos, de las cuales adjudicó títulos por 8,5 billones de pesos.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) de 111,17 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría de Finanzas.

Los vencimientos ascendían inicialmente a 10,8 billones, pero en las últimas horas el Tesoro canjeó títulos que vencían este miércoles y que estaban en manos del Banco Central, por lo que la carga de vencimientos a afrontar se redujo a 7,6 billones de pesos.

El resultado de la subasta resta presión a las cuentas del Tesoro, que contaba con fondos por 5,3 billones de pesos para pagar los vencimientos que no se lograran refinanciar este miércoles.

Además, con la colocación de este miércoles el Tesoro logró extender el perfil de plazos de sus títulos y bajar las tasas de interés.

El Tesoro realiza subastas programadas unas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema con el fin de moderar las presiones sobre el tipo de cambio.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 26 de noviembre. EFE

